Последние новости на утро 12 октября 2020: Названы новые симптомы коронавируса

Важные новости утра Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последние новости на утро 12 октября 2020 года: Группа британских ученых обнаружила три новых возможных симптома, указывающих на заражение людей коронавирусной инфекцией. Специалисты отмечают, что эти признаки - боль в мышцах, быстрая утомляемость, а также появление волдырей на ногах. Однако даже осознавая и признавая взаимосвязь признаков с коронавирусом они не будут добавлены в перечень Национальной службы здравоохранения Великобритании по симптомам covid-19. Считается, что делать этого не нужно, чтобы не вызвать перегрузки лабораторий для тестирования граждан на наличие вируса.

Тем временем, стало известно о проекте расписания сдачи ОГЭ в 2021 году. В России проведение основного государственного экзамена будет проходить в три этапа: с 20 апреля по 14 мая состоится досрочный период, с 21 мая по 1 июля - основной, с 3 по 22 сентября - дополнительный.

Обучаться новому приходится не только школьникам, но и животным. Российские кинологи назвали пять пород собак, которые будут лучше всех сторожить дом. Лучшие породы - кавказская овчарка, московская сторожевая, среднеазиатская овчарка, тибетский масиф и русский черный терьер. Однако самое главное - дрессировка питомцев.

Теперь стоит отойти от земных новостей и перейти к космическим. На МКС в российском модуле "Звезда", в котором выявлена утечка воздуха, сломался туалет. Теперь наши космонавты вынуждены пользоваться уборной в американском сегменте.