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Президент Нагорного Карабаха заявил, что режим прекращения огня не соблюдается полностью

Араик Арутюнян отметил, что на фронте происходит обмен огнём, но боями это не назвать
Ася КУЗНЕЦОВА
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Президент Нагорного Карабаха заявил, что на фронте продолжается обмен огнём

Президент Нагорного Карабаха заявил, что на фронте продолжается обмен огнём

Фото: REUTERS

Режим прекращения огня не соблюдается полностью в Нагорном Карабахе, заявил на брифинге в Степанакерте президент непризнанной республики Араик Арутюнян.

- Режим не соблюдается полноценно. Сегодня утром было сравнительно спокойно, на фронте происходит обмен огнём, но я не назову это боями, - заявил Арутюнян.

Он также отметил, что ещё до перемирия Азербайджан начал операцию по захвату Гадрута, но Нагорно-Карабахской республике удалось вернуть контроль над городом.