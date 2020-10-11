Азербайджан обвинил Армению в обстреле второго по величине города - Гянджи

В Азербайджане сообщили о попадании ракеты в жилой дом в Гяндже
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Министерство обороны Азербайджана заявило об обстреле армянскими вооружёнными силами второго по величине города в Азербайджане - Гянджу.
- Город Гянджа подвергся обстрелу с территории Бердского района Армении, - сказано в сообщении Минобороны в Facebook.
В МЧС Армении заявили, что одна из ракет полностью разрушила жилой дом, погибли 17 человек, а из-под завалов спасатели извлекли тела ещё пятерых.
Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян опровергла эти обвинения.
- Упомянутые претензии абсолютно ложны и не имеют никакого отношения к реальности, - сказано на её странице в Facebook.