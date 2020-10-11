В Москве умерли еще 34 пациента с коронавирусом Фото: Андрей АБРАМОВ

За минувшие сутки в Москве скончались еще 34 пациента с коронавирусом, общее число умерших достигло 5629. Об этом в воскресенье, 11 октября, сообщает оперативный штаб по борьбе с пандемией.

- В российской столице умерли 34 пациента. У них был подтвержден диагноз «пневмония», а также получил положительный результат тестированию на коронавирус, - отметили специалисты.

Оперативный штаб напомнил о необходимости оставаться дома и вызывать врача при первых симптомах острых респираторных заболеваний – это необходимо, чтобы не рисковать своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих.

Напомним, что по всей России за минувшие сутки от коронавируса или осложнений после него умерли 149 человек. За все время эпидемии в стране погибли 22 597 пациентов с подтвержденным коронавирусом. За минувшие сутки в стране впервые с начала пандемии коронавируса выявили более 13 тысяч зараженных, общее количество инфицированных россиян достигло отметки в 1 298 718.