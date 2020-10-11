Ученые назвали неожиданную причину осложнений при коронавирусе у молодых Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ученые нашли неожиданную причину осложнений после заражения коронавирусной инфекцией, которая зачастую проявляется у молодых пациентов и людей, не входящих ни в одну из групп риска. Виной этому иммунное заболевание, пишет издание Verdens Gang.

Эксперты из Университета Бергена исследовали факторы, которые препятствуют возможностям иммунной системы отвечать на распространение коронавируса по организму. Выяснилось, что у 10% зараженных с тяжелой формой заболевания в крови присутствовали специфические антитела. Эти клетки действовали в качестве ингибиторов для интерферонов, из-за чего организм сам затрудняет работу белков, которые выделял для борьбы с инфекцией.

Специалисты указали на то, что человек часто может не знать о присутствии у него подобной иммунной проблемы, ведь до коронавируса она себя не проявляла.

Ранее, японские ученые создали модель, определяющие срок жизни различных вирусов на коже человек. Оказалось, что коронавирус на коже может сохранять опасную активно более девяти часов, когда как вирус гриппа не может оставаться активным даже два часа.