Вирусолог назвал срок выхода на плато по коронавирусу в России Фото: Иван МАКЕЕВ

Уже через неделю в России может произойти пик заболеваемости коронавирусной инфекцией. После этого страна выйдут на плато эпидемии и число новых инфицированных начнет постепенно снижаться. Об этом в воскресенье, 11 октября, рассказал вирусолог Анатолий Альтштейн.

Врач подчеркнул, что такой сценарий развития пандемии в России будет возможен только в том случае, если жители государства будут соблюдать все необходимые меры безопасности во время сложной эпидемиологической ситуации. По прогнозу Альтштейна, количество зараженных коронавирусом пока что будет повышаться, но уже скоро снова пойдет на спад.

- Если введённые в настоящее время меры не будут способствовать этому, то их, скорее всего, придется ужесточить, - добавил вирусолог в интервью РИА Новости.

Напомним, что за минувшие сутки инфекцией заразились еще 13 634 жителя России. Суточный прирост инфицированных россиян впервые с начала пандемии превысил отметку в 13 тысяч. Медики также зарегистрировали 149 умерших пациентов, у которых был подтвержден коронавирус. Смогли пройти успешный курс лечения еще 4 240 человек.

По мнению эпидемиолога Михаила Фаворова, эпидемия коронавирусной инфекции завершится лишь к середине 2022 года. До этого произойдет еще одна сильная вспышка заболеваемости, остальные вспышки будут относительно незначительными.

Как сообщал сайт kp.ru, специалисты предупредили россиян о том, что частицы коронавируса могут сохраняться на непористых поверхностях – экранах мобильных телефонов или денежных купюрах – почти целый месяц при комнатной температуре.