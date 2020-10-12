Назван «срок жизни» коронавируса на банкнотах и смартфонах Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Частицы коронавирусной инфекции способны оставаться на поверхностях денежных купюр, металлических поручнях и экранах телефонов целый месяц. К такому выводы пришли ученые из Австралийского центра готовности к борьбе с заболеваниями, сообщает научное издание Virology Journal.

По данным экспертов, коронавирус живет на гладких поверхностях при комнатной температуре в течение 28 суток. Отмечается, что наибольшую опасность представляют именно непористые поверхности: стекла, бумажные и полимерные купюры, предметы из металлов. На таких поверхностях коронавирусная инфекция может жить около месяца при плюс 20 градусах по Цельсию, при плюс 30 — до трех недель. Только при температуре в плюс 40 и выше градусов коронавирус умирает через несколько дней.

Австралийские ученые отметили, что экраны смартфонов представляют наибольшую опасность, поскольку они не подвергаются регулярной дезинфекции, в отличие от рук человека, и очень часто находятся в прямом контакте с кожей своего владельца.

Как сообщал сайт kp.ru, ученые также предупредили об опасности стирки и уборки помещений во время пандемии коронавируса. Наибольшему риску подвергаются женщины, ведь они чаще занимаются домашними делами.