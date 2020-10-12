Лавров оценил соблюдение перемирия в Карабахе

Лавров рассчитывает, что контакты России с Ереваном и Баку, в том числе по линии военных, позволят обеспечить прекращение огня в Карабахе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Договорённость о прекращении огня в Карабахе соблюдается не в полной мере, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он также отметил, что на линии соприкосновения продолжаются боевые действия между Арменией и Азербайджаном.

Сергей Лавров при этом заявил о своей надежде на то, что переговоры российской стороны с Ереваном и Баку помогут обеспечить прекращение огня в Карабахе.