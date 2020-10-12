У Михаила Ефремова появилось новое увлечение в тюрьме

Михаил Ефремов играет в СИЗО в настольный теннис Фото: Иван МАКЕЕВ

У Михаила Ефремова, который вот уже месяц находится в СИЗО, появились новые увлечения. Актер, осужденный за смертельное ДТП, стал играть в настольный теннис.

Родные передали ему ракетки, чтобы знаменитости было чем занять себя в следственном изоляторе. Об этом телеканалу «360» рассказал правозащитник Иван Мельников.

- Он получил возможность в том числе играть в настольный теннис. По ранее озвученной просьбе ему родственники передали ракетки для настольного тенниса. В спортзале №5 есть стол для пинг-понга, а также другие тренажеры, - говорит собеседник телеканала.

Заниматься другими видами спорта осужденному на 8 лет актеру тяжело, поэтому теннис стал самым оптимальным вариантом для поддержания физической активности и здоровья.

В спортзал Михаил Ефремов ходит только со своими сокамерниками, таковы правила внутреннего распорядка. Много времени у актера уходит на переписку, ему присылают огромное количество писем.

Защита Михаила Ефремова обжаловала приговор, посчитав его излишне суровым. Всего было подано семь различных жалоб на предыдущее решение суда. Апелляция назначена Мосгорсудом на 20 октября, пишет газета "Известия".

Авария, за которую Михаил Ефремов оказался за решеткой, произошла 8 июня. Пьяный актер выехал на встречную полосу и протаранил отечественную легковушку. За рулем был курьер Сергей Захаров, от полученных травм он скончался через несколько часов.