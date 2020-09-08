Жена плачет, а вдова Караченцова молится: родные и близкие Ефремова готовятся к приговору

Актер Михаил Ефремов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Приговор Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП будет оглашен 8 сентября. Прокурор и адвокаты пострадавшей стороны в один голос попросили суд приговорить актера к 11 годам лишения свободы в колонии общего режима. Сам Ефремов в своем последнем слове назвал 11 лет "смертным приговором". Пятая жена артиста Софья Кругликова готовится к худшему, а друзья артиста каждый по-своему переживают.

Адвокат Михаила Ефремова заявил, что актер пока не думал подавать прошение о помиловании или оспаривать приговор по делу о смертельном ДТП, который будет вынесен 8 сентября. "Он об этом пока не думал. Преждевременно сейчас говорить о помиловании в случае назначения моему подзащитному большого срока", - заявил Эльман Пашаев.

Адвокат Эльман Пашаев Фото: Иван МАКЕЕВ

А вот друг артиста Иван Охлобыстин выступил с личным обращением к Владимиру Путину в надежде, что президент помилует знаменитого обвиняемого своим личным указом. "8 сентября сего года ему объявят приговор за совершенное им тяжкое преступление - убийство безвинного человека. Вне всяких сомнений, Михаил виноват... Он слаб, он раздавлен, он лишён репутации и будущего. Он сам себе приговор. Он не представляет никакой опасности для общества. Я знаю, что люди осудят меня за эту просьбу, но у меня больше нет возможности спасти близкого человека, и я всё-таки прошу. Останьтесь в моей памяти Владимиром Милосердным...", - написал многодетный отец.

В свою очередь, крестный отец Михаила Олеговича не сдержал эмоций, комментируя судебный процесс над актером. "Так случилось, что я его крестный отец. И я его не предам, что бы ни случилось, как там ни сложатся обстоятельства, он все равно останется мои крестным сыном", - заявил звезда фильмов "Дежа вю" и "Экипаж" Василий Мищенко, после чего разрыдался.

Актриса Людмила Поргина рада, что Ефремов нашел в себе силы и признал вину. При этом заслуженная артистка не сомневается: актера ждет суровое наказание. "Я просто буду молиться за то, чтобы по его работе, по его поведению этот срок сократили, чтобы все-таки пришел, вернулся в эту жизнь порядочным человеком. Он талантливый человек, он может сделать театр, миниатюры какие-то, к праздникам готовясь", - с болью в голосе говорит вдова Николая Караченцова.

Тяжелее всего родне. Пятая жена Михаила Олеговича плачет и думает о том, как растить детей. Друзья, как могут, поддерживают Софью Кругликову.

"Вере, старшей девочке, 16 лет, она точно сможет помогать маме. Вместо того, чтобы играть с подружками и гулять, ей, вероятно, придется пойти подрабатывать. Потому что есть еще двое несовершеннолетних детей - Надя и Боря. Семья готовится к худшему, к тому, что останутся одни. Они прекрасно это понимают. Если Михаил сядет в тюрьму, то, помимо его семьи и детей, будут другие люди, которые пострадают", - поведала близкая подруга семьи ресторатор Татьяна Беркович.

Сестра Ефремова каждый день ходила в Пресненский суд как на работу. "Не доказал никто, что за рулем был именно Михаил. Не доказали. Столько подтасовок, это все надо проверять тщательнейшим образом! Все видео, все экспертизы - это все очень неубедительно, это не убеждает! Убедите! И меня, и Мишу, между прочим! Докажите, что это был он!", - призвала суд Анастасия Ефремова.

В свою очередь, племянница актера опубликовала видеообращение. По словам Ольги, суд не смог доказать вину ее дяди в совершении смертельного ДТП. Она считает, что Ефремов признал свою вину только из-за того, что он устал. Ольга же не видит ни одного вменяемого доказательства.

"Весь этот «суд» - это бездарный, пошлый спектакль. Михаил Олегович Ефремов - благочестивый, умный, добрейший, гениальный, в конце концов, человек. И он действительно кормилец. У него шестеро детей, трое из которых - несовершеннолетние... Семья Миши не может выйти из дома уже три месяца! Детей травят, спрашивают, как им живется с папой-убийцей... Мы хотим справедливого суда! Настоящего расследования!", - написала девушка в комментарии к видеообращению. В ролике племянница даже зачитала строчку из романа Александра Пушкина "Евгений Огенин" - "Мой дядя самых честных правил", после чего начала перечислять достоинства актера как любящего отца и кормильца. В завершении Ольга призвала всех поддержать Михаила Олеговича в Пресненском суде 8 сентября.