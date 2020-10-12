В Госдуме поддержали идею оборудовать видеокамерами палаты тяжелобольных людей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов поддержал предложение оборудовать палаты тяжелобольных пациентов тревожными кнопками и камерами видеонаблюдения.

Это позволит экономить время врачей и направлять усилия на помощь пациентам, которым она требуется неотложно.

Предложение Федор Тумусов назвал «абсолютно правильным. Он подчеркнул. Что во многих современных клиника уже имеются системы видеонаблюдения.

- Обычно, например, лежат несколько больных, врач просто обходит, смотрит... Если бы монитор стоял, дежурная сестра могла бы определять по видеокамере, если какая-то критичная ситуация, — пояснил собеседник RT.

Если оснастить российские больницы камерами видеонаблюдения, то это серьезно повысит уровень оказания медицинских услуг.

Ранее профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский предположил, что рост заболеваемости по коронавирусу, который сейчас отмечается в России, может свидетельствовать о старте второй волны. Но, по мнению ученого, пока нет оснований вводить жесткие ограничительные меры, пишет ФАН.