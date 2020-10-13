Врач-сексопатолог рассказал о распространенных проблемах в интимной жизни россиян Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Врач-сексопатолог рассказал о распространенных проблемах в интимной жизни россиян. Как считает психотерапевт, научный сотрудник отдела сексопатологии Московского НИИ психиатрии Росздрава, доктор медицинских наук Юрий Прокопенко, главная проблема состоит в том, что у молодых людей зачастую нет даже первоначальных знаний о сексуальной жизни.

«Я в курсе статистики, в курсе тех жалоб, с которыми приходят люди — и мужчины, и женщины. Но должен сказать, что жалоба и подлинное расстройство — вещи совершенно разные. Точно также насморк не лечат, если у человека грипп, а лечат весь грипп целиком», - приводит его слова ФАН.

Специалист отметил, что зачастую пары не понимают самой сути проблемы, а также сказал, что его удивляет отсутствие «даже первоначальных знаний на эту тему».

«Они не знают, какие должны быть нормы, они не представляют, что может сделать партнер или партнерша. Они не понимают, что когда у него с ней не получается, то проблема не в ней и не в нем. Проблема между ними», - объяснил сексопатолог.

Юрий Прокопенко привел самый распространенный пример: жена говорит о проблемах у мужа и отправляет его «лечиться», а сама при этом не проявляет к супругу интереса.

«На самом деле, подавляющее большинство проблем, с которыми приходят люди к сексологам — это какое-то непонимание в паре. А в чем это проявляется — это уже вторичный вопрос. С этим приходится разбираться», - подытожил эксперт.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ученые выявили главный признак счастливой супружеской пары: муж и жена, которые чаще говорят «мы», чем «я», более счастливы в браке. Причем это касается как молодых, так и пожилых пар.