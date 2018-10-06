2018-10-06T06:25:52+03:00
Общество

Ученые выявили главный признак счастливой супружеской пары

Специалисты рекомендуют людям в отношениях чаще говорить «мы» вместо «я»
Юлия ДИВЕЕВА
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Ученые узнали, какой признак объединяет все счастливые парыУченые узнали, какой признак объединяет все счастливые парыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Американские ученые выяснили, какой главный признак характеризует счастливые отношения между супругами. Исследование проводили в Калифорнийском университете.

Специалисты опросили 5300 человек и выяснили, что супруги, которые чаще в разговорах с другими людьми говорят «мы» вместо «я», более счастливы в отношениях или браке. Свои выводы группа ученых опубликовала на портале EurekAlert!

Как отметила руководитель проекта, психолога UC Riverside Меган Роббинс, использование личного местоимения во множественном числе свидетельствует, что у пары есть тесная связь, и оба участника не являются эгоистами и готовы двигаться навстречу партнеру. Причем, эти выводы актуальны не только для молодых, но и для пожилых пар.

Исследователи подчеркивают, что особенно важно, чтобы пары использовали «мы» во время каких-либо конфликтов или других трудностей в отношениях. Такой прием способен сделать супругов ближе и позволить доверять друг другу. В документе отмечается, что из всех опрошенных, в браке состояли лишь около половины.

Психологи не смогли сказать, хорошие ли отношения влияют на выбор местоимения «мы» или же использование этого слова улучшает отношения партнеров.

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