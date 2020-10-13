Эксперты рассказали, как коронавирус изменил потребительские привычки россиян

Россияне вынуждены адаптироваться к новой реальности Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На фоне опасений по поводу второй волны пандемии коронавируса россияне стали более внимательными в вопросах заботы о своем здоровье, начали избегать ненужных поездок, а для пятой части наших сограждан работа в удаленном режиме теперь кажется нормой. Потребительские привычки населения страны адаптируются под изменившиеся условия жизни.

Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG) и холдинга «Ромир» под названием «Российские потребители – новая реальность».

Глава «Ромира» Андрей Милёхин отметил, что в условиях вспышки заболевания COVID-19 «изменения в общественных отношениях и потребительском поведении неизбежны», а россияне, в прошлом веке пережившие «революции, голод, войны и кризисы», которые коснулись трех поколений, «вынуждены адаптироваться к новой реальности».

«Этот навык у россиян развит как мало у кого, тяжелый процесс перестройки уже идет», - приводит его слова РИА Новости.

Андрей Милёхин пояснил, что имеет в виду: люди стали реже посещать общественные места и сократили контакты друг с другом, больше находятся дома.

Оанее врач-психотерапевт Александр Федорович в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) дал несколько советов, как справиться с тревожностью из-за коронавируса., а главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев назвал предполагаемые сроки окончания вспышки заболевания в нашей стране.

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