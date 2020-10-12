Главный пульмонолог Минздрава назвал сроки окончания пандемии коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

Главный пульмонолог российского министерства здравоохранения Сергей Авдеев назвал предполагаемые сроки окончания пандемии коронавирусной инфекции в стране. О прогнозе доктор медицинских наук и член-корреспондент РАН рассказал в интервью сайту mk.ru.

- В плане самой пандемии коронавируса – нам не меньше года еще в этих необычных условиях существовать, - отметил Сергей Авдеев.

Врач добавил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России с наступлением осени ожидаемо ухудшилась.

Как сообщал сайт kp.ru, эпидемиолог и доктор медицинских наук Михаил Фаворов сообщил, что эпидемия коронавирусной инфекции завершится не раньше лета 2022 года. При этом в конце текущего и в начале следующего годов страна перенесет высокую вспышку заболеваемости. К концу 2021 и началу 2022 года рост заболеваемости замедлиться, а значит после этого эпидемиологическая ситуация в стране должна постепенно стабилизироваться.

При этом Михаил Фаворов отметил, что жить так же, как прежде, люди уже не смогут: пандемия коронавируса негативно сказалась не только не физическом здоровье, но и на психике общества.

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