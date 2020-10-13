Украинский политик рассказал о схеме, при которой Киев получит российскую вакцину под видом европейской

Шарий рассказал, как Киев намерен нажиться на вакцине из России

Украина может получить российскую вакцину от коронавируса через территорию Евросоюза под видом европейской продукции, заявил украинский политик и журналист Анатолий Шарий.

- Вакцина едет туда, там она просто переливается. <…> И оно прилетает к нам уже не как российская вакцина, - предположил Шарий в эфире телеканала "112 Украина".

Политик заявил, что при такой схеме Украина получит вакцины по сильно завышенным ценам, и на этом "можно нажить миллиарды". При этом Шарий отметил, что для поставок вакцины напрямую из России "достаточно только желания Украины", поскольку Москва не отказывалась от сотрудничества в этой сфере.

Шарий также сказал, что не сомневается в эффективности российской вакцины.

- Я уверен абсолютно, что закупившие ее страны не будут разочарованы в этой вакцине, - заявил журналист.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что, по заявлению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Киев планирует отказаться от разработанной Россией вакциной против коронавируса в пользу производителей из стран Европейского союза и США.