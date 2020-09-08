Украина планирует отказаться от российской вакцины против COVID-19 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Украина планирует отказаться от разработанной Россией вакциной против коронавирусной инфекции. В качестве обоснованности своего решения сообщается, что украинская сторона намерена отдать предпочтения в пользу производителей из стран Европейского союза и США. Об этом, как пишут РИА Новости, заявил глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский высказывался о том, что в его стране есть предприятия, способные к массовому производству сыворотки от covid-19. На данный момент власти государства ведут переговоры со странами-разработчиками.