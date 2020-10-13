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Полиция Лондона сообщила о ЧП в больнице напротив парламента

Расположенный рядом Вестминстерский мост временно перекрыт
Ася КУЗНЕЦОВА
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В полицию Лондона поступило сообщение о тревоге в одной из больниц в центре города

В полицию Лондона поступило сообщение о тревоге в одной из больниц в центре города

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полиция сообщила об инциденте в больнице St Thomas Hospital, однако подробности пока неизвестны.

- Полиция расследует сообщение о тревоге из больницы Святого Томаса. Мы предоставим дополнительную информацию, когда она станет известна, - сказано в Twitter отделения Службы столичной полиции по району Ламбет.

Сообщается также, что временно перекрыт для движения расположенный рядом с больницей Вестминстерский мост.