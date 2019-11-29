2019-11-29T18:25:36+03:00
Происшествия

В Лондоне совершено еще одно нападение: ранены несколько человек

Полиция задержала вооруженного ножом мужчину [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На месте находятся сотрудники полицииНа месте находятся сотрудники полицииФото: REUTERS
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Вооруженный ножом мужчина напал на людей в здании возле Лондонского моста. По предварительным данным, пострадали несколько человек.

Инцидент произошел днем в пятницу, 29 ноября, около 13:58 (16.58 мск). В пресс-службе местной полиции сообщили, что нападавший задержан. Другие подробности случившегося устанавливаются.

Корреспондент BBC Джон Макманус находился на месте происшествия, когда все произошло. По его словам, группа мужчин начала драку, а прибывшие на место полицейские открыли по ним огонь. Официальная версия случившегося пока не опубликована.

Станция Лондон-Бридж была закрыта. Поезда проезжают мимо, не останавливаясь там. Полиция рекомендовала людям, находящимся в районе инцидента, следовать указаниям сотрудников органов, которых очень много на местах, передает BBC.

Сайт kp.ru писал, что примерно в то же время на Лондонском мосту проводилось задержание мужчины, который ,предположительно, устроил стрельбу. О выстрелах сообщали очевидцы.

Поножовщина на мосту в Лондоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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