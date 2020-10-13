Онищенко заявил о неоднократных случаях смерти повторно заразившихся коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

Зарегистрированный сегодня в Нидерландах летальный исход после повторного заражения коронавирусной инфекцией был не первым. Вероятнее всего, такие смерти связаны с отсутствием у людей иммунитета к болезням, сообщил академик РАН и депутат российской Государственной думы Геннадий Онищенко во вторник 13 октября.

Напомним, ранее появилось сообщение о том, что в Нидерландах медики зафиксировали первые в мире случай смерти повторно заболевшего коронавирусом пациента. В стране погибла 89-летняя женщина, которая вновь заразилась после излечения от COVID-19 два месяца назад.

- Это наверняка не первая смерть, их не самом деле побольше. Это касается людей, у которых не вырабатывается иммунитет, их приблизительно пять процентов, - сказал Геннадий Онищенко.

Он отметил, что иммунитет у этих людей не вырабатывается не только к коронавирусной инфекции, но и к другим болезням подобного рода.

Напомним, что в России сегодня выявили максимальный прирост новых зараженных коронавирусом и летальных исходов от заболевания: за сутки в стране заболели еще 13 868, умерли 244 пациента.