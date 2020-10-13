В Нидерландах зафиксировали первую в мире смерть из-за повторного заражения коронавирусом

В мире зафиксировали первую смерть от повторного случая заболевания коронавирусом Фото: REUTERS

В мире зафиксировали первую смерть от повторного случая заболевания коронавирусом. В одной из больниц Нидерландов скончалась 89-летняя женщина, которая снова заболела COVID-19 после того, как около двух месяцев назад в первый раз заразилась коронавирусной инфекцией и вылечилась.

Об этом говорится в сообщении голландских медиков, опубликованном на сайте издательства Оксфордского университета (Oxford University Press). Пожилая пациентка страдала иммунодефицитом и лечилась от редкого типа рака лейкоцитов. Женщина ранее попала в отделение неотложной помощи с высокой температурой и сильным кашлем, у нее был положительный тест на коронавирус, однако через пять дней все симптомы, кроме постоянной усталости, пропали, тесты на COVID-19 были отрицальными, и ее выписали.

Спустя почти два месяца, всего через два дня после начала очередного курса химиотерапии, у нее снова поднялась температура, появились одышка и кашель, и старушку снова госпитализировали с подтвержденным тестами коронавирусом. На восьмой день состояние больной ухудшилось, а через две недели она умерла.

Как отмечает издание BNO, на сегодняшний день в мире подтверждено только 23 случая повторного заражения коронавирусом, однако до этого все такие пациенты выздоравливали.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ученые пришли к выводу, что при повторном заражении заболевание COVID-19 протекает еще тяжелее.