«Политический терроризм»: в Госдуме прокомментировали выдвинутый Тихановской ультиматум

Светлана Тихановская Фото: REUTERS

Депутат Госдумы России Алексей Журавлев назвал политическим терроризмом ультиматум, выдвинутый лидером оппозиции Беларуси Светланой Тихановской властям республики.

Как писал сайт kp.ru, оппозиционный политик выступила с требованиями отставки белорусского лидера, «прекращения насилия» на улицах и освобождения всех политзаключённых. При невыполнении условий до 25 октября, Тихановская обещает устроить национальную забастовку. Кроме того, Тихановская сообщила о грядущих с 26 октября массовых протестах, а также «блокировке автомобильных трасс и обвале продаж в государственных магазинах».

«Когда хочешь поставить противнику шах и мат, а на самом деле просто портишь воздух. Впрочем, если серьезно, это уже натуральный политический терроризм», - отметил российский депутат.

Напомним, Генпрокуратура Белоруссии уже сообщила о возможности дать правовую оценку ультиматуму Тихановской и забастовке. Информация будет изучена, однако пока что неизвестно, каким именно правоохранительным органом