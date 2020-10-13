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Генпрокуратура Белоруссии может дать правовую оценку ультиматуму Тихановской и забастовке

Информация будет изучена, но пока что неизвестно, каким именно правоохранительным органом
Ксения АНУФРИЕВА
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ГП Белоруссии может дать правовую оценку ультиматуму Тихановской

ГП Белоруссии может дать правовую оценку ультиматуму Тихановской

Фото: REUTERS

Ультиматуму бывшего кандидата на пост президента Светланы Тихановской властям Белоруссии об отставке Лукашенко и забастовке предприятий может быть дана правовая оценка. До этого правоохранители должны проверить авторство сообщения и достоверность. Об этом сообщила Генпрокуратура Белоруссии.

- Любая распространённая массовая информация подлежит оценке. Я говорю не о перспективе проведения проверки по факту публикации, а лишь о наличии такой возможности, предусмотренной законом о прокуратуре. Насколько информация достоверна, тоже нужно проверять. Кто ее распространил, - сказала в интервью РИА Новости глава отдела информации белорусской Генпрокуратуры Анжелика Курчак.

Она объяснила, что информация об ультиматуме и забастовках будет изучена, однако пока что рано говорить, каким органом и в пределах какой компетенции.

Напомним, что сегодня лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выдвинула ультиматум к властям республики, пригрозив им «национальной забастовкой». Она заявила, что до 25 октября Александр Лукашенко должен объявить об уходе с поста президента, насилие на улицах должно прекратиться, а политзаключённые должны быть освобождены.

Надо отметить, что по закону Белоруссии изучить публикации в интернете и оценить их на соблюдение закона может любой правоохранительный орган. Появление подобной информации может стать поводом для расследования, а все сообщения подобного характера подлежат проверке.

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