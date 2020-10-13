Как выглядит iPhone 12 Mini: на презентации Apple Event показали смартфон

Apple представила новый iPhone 12 Mini, который будет стоить 699 долларов Фото: Кадр видео

Во вторник, 13 октября, в штаб-квартире корпорации Apple Park в Купертино, компания Apple презентовала новые гаджеты, среди них iPhone 12 mini, который меньше iPhone 8, но при этом у него больше экран. Дисплей нового гаджета будет 5,4.

В компании отметили, что гаджет сохранит все функции iPhone 12. При этом стоимость на него будет на 100 долларов меньше. Цена iPhone 12 mini составит 699 долларов, а iPhone 12 - 799 долларов.