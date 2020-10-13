Как выглядит iPhone 12: на презентации Apple Event показали смартфон

На презентации Apple Event показали смартфон Фото: Кадр видео

Во вторник, 13 октября, в штаб-квартире корпорации Apple Park в Купертино, компания Apple презентовала новый iPhone 12, который будет поддерживать 5G.

Дисплей нового гаджета будет Super Retina XDR. Кроме того, iPhone получил OLED-дисплей и новое сверхпрочное стекло Ceramic Shield, которое «прочнее стекла на iPhone 11». Диагональ дисплея составит 6,1 дюймов.

Новый смартфон будет автоматически переключаться на LTE, когда 5G не нужен, чтобы сэкономить заряд батареи. При этом скорость 5G будет зависеть от оператора и региона.

iPhone 12 получил новый чип - A14 Bionic. Как отметили в компании, чип выполненный на пятинанометровом техпроцессе. Новый процессор позволяет играть на телефоне как на приставке. В добавок на iOS появится игра League of Legends.

Компания также обещает более качественные фото с новой камерой. У видео теперь появилась функция съемки в таймлапсе в режиме ночной съемки.

Cам смартфон будет доступен в пяти цветах: черном, белом, красном, зеленом и синем.