Госдеп: «США глубоко разочарованы избранием Китая, России и Кубы в СПЧ ООН»

Госсекретарь США Майкл Помпео Фото: REUTERS

Вашингтон очень недоволен тем, что Россия, Китай и Куба вошли в Совет ООН по правам человека (СПЧ). Как заявил госсекретарь США Майкл Помпео, это подтверждает правильность принятого в 2018 году решения о выходе Соединенных Штатов из СПЧ.

Глава американского госдепартамента отметил, что и перед тем, как принять это решение, и уже после выхода Штаты призывали входящие в Организацию Объединенных Наций страны «незамедлительно предпринять шаги для реформирования Совета».

«К сожалению, эти призывы остались без внимания, и сегодня Генассамблея ООН вновь избрала страны с ужасающими характеристиками в вопросе прав человека, включая КНР, Россию и Кубу. В 2019 году была избрана Венесуэла», - говорится в заявлении Помпео.

Он добавил, что такой отбор в очередной раз подтверждает правильность решения США выйти из СПЧ «и использовать другие площадки и возможности для защиты и продвижения общечеловеческих прав», передает ТАСС.

Тем временем официальный представитель госдепартамента Морган Ортэгус написала в Twitter, что «США глубоко разочарованы избранием Китая, России и Кубы в СПЧ ООН», назвав указанные страны «одними из самых злостных нарушителей прав человека».

Напомним, как писал сайт kp.ru, наша страна была избрана в СЧП ООН после четырехлетнего перерыва, это решение поддержали 158 государств.