Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Политика

Мадуро назвал избрание Кубы в СПЧ ООН «неудачей империализма США»

Президент Венесуэлы от имени своей республики поздравил кубинский народ
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий
Президент Венесуэлы Николас Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро

Фото: REUTERS

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил Кубу и весь народ Острова Свободы с избранием страны членом Совета ООН по правам человека (СПЧ), назвав это событие «громкой победой» Гаваны и поражением Ваштнгтона.

«Братская Куба одержала громкую победу в Совете ООН по правам человека, членом которого она была избрана 170 голосами. Империализм США потерпел неудачу», - написал лидер Боливарианской республики на своей странице в Twitter.

«Венесуэла поздравляет героический кубинский народ!», - добавил Мадуро.