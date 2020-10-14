Цены на препараты от коронавируса будут пересмотрены, сообщила Голикова

Цены на препараты от коронавируса будут пересмотрены Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Цены на препараты от коронавирусной инфекции в ближайшее время будут пересмотрены, с учетом того что они будут внесены в список жизненно важных лекарств. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«12 октября председателем правительства подписано распоряжение, которое включает эти препараты в перечень жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов. Соответственно, цены на них будут зарегистрированы и пересмотрены в ближайшее время», - уточнила вице-премьер.

Напомним, в сентябре в российских аптеках появились первые зарегистрированные для розничной продажи лекарства от коронавируса - «Арепливир» и «Коронавир». При этом, как стало известно, цена на Арепливир составляет 12 320 рублей, а «Коронавир» - 11,5 тысячи рублей.

Как писал сайт kp.ru, вышло распоряжение правительство о включении препаратов для лечения коронавируса в перечень жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов. Отмечается, что документ призван обеспечить доступность недорогих жизненно важных препаратов для пациентов и не допустит исчезновения дефицитных лекарств с российского рынка.