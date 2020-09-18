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Коронавирус Covid-19

Цена упаковки препарата от коронавируса "Арепливир" в розницу составит от 12 320 рублей

В одной упаковке будет 40 таблеток по 200 мг
Юлия КЕКОВА
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Цена упаковки препарата от коронавируса "Арепливир" в розницу составит от 12 320 рублей

Цена упаковки препарата от коронавируса "Арепливир" в розницу составит от 12 320 рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Одна упаковка нового препарата против коронавируса "Арепливир" в рознице будет стоить от 12 320 рублей. Об этом сообщил генеральный директор компании-производителя "Промомед" Андрей Младенцев.

По его словам, теперь это средство разрешено применять в амбулаторных условиях.

- Рекомендованная розничная цена препарата - 12 320 рублей, - сказал Младенцев ТАСС. В одной такой упаковке будет содержаться 40 таблеток по 200 мг.

Распространение коронавируса в мире