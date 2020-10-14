Власти Москвы опровергли связь суицида пенсионерки и ее отношений с сотрудницей соцслужбы

Власти Москвы опровергли связь смерти пенсионерки с работниками соцзащиты Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне в СМИ появилась информация о том, что 92-летняя жительница Москвы покончила с собой и обвинила в своей смерти сиделку. Соцработница обнаружила тело пенсионерки в ванной, а рядом с ней нашла странную предсмертную записку. Изначально утверждали, что сиделка ухаживала за женщиной по договору с центром организации социального обслуживания.

Однако Департамент труда и социальной защиты опроверг эту информацию.

- У женщины, которая навещала пенсионерку и якобы помогала ей по хозяйству, никаких договорных отношений с учреждением не было, - говорится в сообщении.

При этом пенсионерка, действительно, состояла на надомном обслуживании с 2010 года. Два раза в неделю к ней приходила социальный работник. За все это время женщина ни разу не высказывала не высказывала в адрес соцработника никаких претензий.

Сейчас ведется следствие, полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.