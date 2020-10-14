В России зарегистрированы еще два препарата для лечения коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России зарегистрированы два препарата «Ремдесивира» для лечения коронавирусной инфекции нового типа. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

«Минздрав России зарегистрировал два противовирусных препарата "Ремдесивира" для лечения новой коронавирусной инфекции», - говорится в заявлении ведомства, где уточняется, что регистрационные удостоверения на отечественный и импортный препараты «Ремдесивира» были выданы в среду, 14 октября.

Напомним, ранее вышло распоряжение правительства о включении препаратов для лечения коронавируса в перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов. Отмечается, что документ призван обеспечить доступность недорогих жизненно важных препаратов для пациентов и не допустит исчезновения дефицитных лекарств с российского рынка. Позже вице-премьер России Татьяна Голикова отметила, что в связи с этим цены на препараты в ближайшее время будут пересмотрены