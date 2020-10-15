Коронавирус в мире, последние новости на 15 октября 2020 года: Число заразившихся превысило 38,6 миллиона

«КП» – о последних новостях о коронавирусе в мире на 15 октября 2020 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Число заразившихся COVID-19 во всем мире превысило 38,6 миллиона. По данным сайта Worldometers, число инфицированных в 216 странах на данный момент составляет 38 629 099 человек. От последствий коронавирусной инфекции с начала пандемии скончались 1 094 235 больных, выздоровели 29 миллионов заразившихся.

Среди новых инфицированных оказался экипаж британской ядерной подлодки HMS Vigilant, которую прозвали «Секс и кокаин на службе Ее Величества» (HMS Sex and Cocaine) из-за череды скандалов, связанных с вечеринками, романами и наркотиками на борту. Моряки заразились коронавирусом в стриптиз-клубах США.

Между тем, эксперты сообщают, что «ковидом» стали чаще болеть дети и подростки, которые прежде считались слабо восприимчивыми к инфекции. Например, почти две трети заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве среди несовершеннолетних – ученики 6–11-х классов.

Однако, по словам специалистов, это один из признаков того, что все идет «в штатном режиме», и конец эпидемии уже не так далек. Почему? «Комсомольской правде в Санкт-Петербурге» объяснил заместитель директора НИИ эпидемиологии и микробиологии Александр Семенов.

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