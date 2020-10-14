Экипаж британской подлодки «Секс и кокаин» заразился коронавирусом в стриптиз-клубах США Фото: REUTERS

Британской ядерную подлодку HMS Vigilant уже называют «Секс и кокаин на службе Ее Величества» (HMS Sex and Cocaine) из-за череды скандалов, связанных с вечеринками, романами и наркотиками на борту, однако экипаж снова отучился.

На этот раз все произошло в США, куда британская подлодка прибыла для ремонта баллистической ракеты подводного базирования «Трайдент II». Как сообщает The Daily Mail, часть экипажа ослушались приказа оставаться на базе Кингс-Бей в Джорджии, и отправились в американские бары и стриптиз-клубы. В результате коронавирусной инфекцией заразились четверть экипажа – 35 моряков сдали положительный тест.

The Sun сообщает, что несколько моряков даже оказались на пляже Cocoa Beach во Флориде, который находится в 600 километрах от базы Кингс-Бей.

«Мы не комментируем вопросы, связанные с операциями подводных лодок. Все, что я могу сказать: если поведение человека не соответствует высоким стандартам, которые мы ожидаем от наших моряков, мы без колебаний примем соответствующие меры», - сказал представитель ВМФ Великобритании, отказавшись комментировать инцидент, сославшись на секретный статус субмарины.

Напомним, что США по-прежнему находится на первом месте по количеству заболевших коронавирусом. По данным Worldometers, с начала пандемии в стране зарегистрировали 8 093 600 случая заражения, жертвами инфекции стали 220 900, выздоровели 5 227 279 человек