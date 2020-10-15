Синоптик рассказал, когда в Москве случатся первые заморозки

Синоптик рассказал, когда в Москве выпадет первый снег Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, когда в Москву придет минусовая температура. Первые заморозки в столице ожидаются на предстоящих выходных, 17 - 18 октября.

- Осень в этом году нас порадовала, бабье лето длилось с 22 сентября длилось и вот только заканчивается. 15 октября последний день, воздух прогреется до +13…+15 °С днём, дальше идёт смена потока, - рассказывает RT Анатолий Цыганков.

Постепенно холодный воздух начнет вытеснять теплый, столбики термометров не будет подниматься выше +5…+7 °С ночью и +7…+9 °С днем. Возможны кратковременные осадки в виде дождя.

А к выходным холодные масса завладеют пространством, даже без термометров начнет ощущаться приближение зимы.

- Ночью -1…+1 °С, по области в низких местах до -3 °С. Днём +5…+7 °С, переменная облачность, - делится прогнозом синоптик.

17 октября, в субботу, возможен небольшой дождь, 18 октября, в воскресенье облачно, временами осадки. Температура ночью от -3 °С до +2 °С. В это же время может выпасть первый небольшой снег.

Новая рабочая неделя начнется с почти нулевых значений, в ко вторнику ветер поменяет направление, давление начнет расти и воздух прогреется до +5…+8 градусов.

На российских курортах тоже завершается бархатный сезон. В середине следующей недели купаться в море уже будет холодно, сообщает телеканал "360".