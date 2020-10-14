Первый снег в Москве возможен в конце недели Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Первый снег в Москву может уже в конце текущий недели. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, уточнив, что на выходных москвичей ждет мокрый снег, однако временный снежный покров не сможет образоваться, поскольку почва еще достаточно прогрета.

Синоптик отметил, что в четверг и в пятницу, 15 и 16 октября, в столице ожидаются небольшие и кратковременные дожди, «а вот в выходные, когда ночные температуры будут отрицательными, возможен мокрый снег», передает ТАСС.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, в четверг, 15 октября, днем в Москве ожидается 13-15 градусов тепла, в пятницу, 16 октября, - от 7 до 9 градусов тепла, в субботу, 17 октября, - от 5 до 7 градусов тепла, а в воскресенье, 18 октября, температура опуститься до 1-6 градусов тепла. Ночные заморозки начнутся в столице в ночь на субботу.

Напомним, ранее синоптики сообщили, что вся вторая декада октября будет аномально теплой на всей территории России. Температурная норма будет превышена на восемь-десять градусов.