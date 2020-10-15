В России рано говорить о выходе на плато по коронавирусу

Для того, чтобы можно было заявить о выходе на плато по России, необходимо, чтобы показатели суточного прироста отличались друг от друга в пределах сотни. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для того, чтобы можно было заявить о выходе на плато по России, необходимо, чтобы показатели суточного прироста отличались друг от друга в пределах сотни. Вирусологи отмечают, что подобное может произойти уже в понедельник, 19 октября.

"Надо подождать, надо еще наблюдать, еще рано говорить про плато", - прокомментировал цифры доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн для РИА Новости.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, за последние сутки в России выявлено 13 754 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 24,9% не имели клинических проявлений болезни. Таким образом, общее число заразившихся за всё время пандемии достигло 1 354 163 случаев.

Специалисты оперштаба также отмечают, что наиболее высокие показатели заражения коронавирусной инфекцией наблюдаются в Москве, Санкт-Петербурге, Алтайском крае, Архангельской области, Волгоградской, Воронежской, Кемеровской, Московской, Нижегородской, Оренбургской, Саратовской и Ульяновской областях, а также в Забайкальском и Ставропольском краях.