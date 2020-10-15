В России выявлено 13 754 новых случая заражения коронавирусной инфекцией

За последние сутки в России выявлено 13 754 новых случая коронавируса в 85 регионах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За последние сутки в России выявлено 13 754 новых случая коронавируса в 85 регионах.

Из них 24,9% не имели клинических проявлений болезни. Жертвами коронавируса стали 286 человек.

Общее число заразившихся за всё время эпидемии в стране достигло 1 354 163 случаев, сообщает оперштаб.

Самые высокие показатели заражения коронавирусной инфекцией наблюдаются в Москве, Санкт-Петербурге, Алтайском крае, Архангельской области, Волгоградской, Воронежской, Кемеровской, Московской, Нижегородской, Оренбургской, Саратовской и Ульяновской областях, а также в Забайкальском и Ставропольском краях.

Число выздоровевших в России после лечения от коронавируса увеличилось за сутки на 13 754 пациентов и достигло 1 048 097 человек.

Всего за время эпидемии в стране из-за вируса умерли 23 491 человек.

Напомним, ВОЗ объявило о пандемии коронавируса 11 марта. С тех пор во всем мире новой инфекцией заразились более 33 миллионов человек, жертвами COVID-19 стали более одного миллиона человек.

Ранее поступило сообщение, что в России выявлен максимум с начала пандемии коронавируса.