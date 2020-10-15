Санкции ЕС по Навальному не останутся без ответа, заявили в МИД РФ

Захарова заявила, что санкции из-за ситуации с Навальным не останутся без ответа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в четверг, 15 октября, заявила, что Москва не оставит без ответа новые антироссийские санкции Европейского союза, введенные в связи с ситуацией с Алексеем Навальным.

«Указанные шаги, как вы понимаете, не останутся без должной реакции», – подчеркнула Захарова, сообщает «Интерфакс».

Ранее ЕС ввел санкции против шести граждан и одного института РФ из-за ситуации с российским блогером Алексеем Навальным.

20 августа Алексею Навальному стало плохо на борту самолета выполнявшего рейс из Томска в Москву. Его экстренно доставили в омскую больницу, где после ряда анализов врачи установили, что причиной резкого ухудшения самочувствия пациента стало нарушение обмена веществ, вызванное изменением уровня сахара в крови. Через несколько дней Навальный был отправлен в берлинскую клинику Шарите. А 2 сентября ФРГ заявило, что блогера отравили ядом серии «Новичок», при этом запросив у Москвы данные по разработке препарата. Россия отказавшись вести диалог без результатов военных медиков. В связи с этим ЕС после ряда переговоров сформировал «черный список».