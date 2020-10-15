Евросоюз ввел антироссийские санкции по Навальному Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз принял решение о введении антироссийских санкций из-за ситуации с российским блогером Алексеем Навальным.

В "черном" списке оказался один научный институт и шесть россиян, среди которых Бортников, Кириенко и Ярин.

Полный санкционный список ЕС по Навальному:

- директор ФСБ Бортников

- 1-й замглавы администрации Кремля Кириенко

- глава управления Кремля по внутренней политике Ярин

- полпред президента в Сибири Меняйло

-замминистра обороны Криворучко

- замминистра обороны Попов

- Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии