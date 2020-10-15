Евросоюз ввел антироссийские санкции по Навальному
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Европейский союз принял решение о введении антироссийских санкций из-за ситуации с российским блогером Алексеем Навальным.
В "черном" списке оказался один научный институт и шесть россиян, среди которых Бортников, Кириенко и Ярин.
Полный санкционный список ЕС по Навальному:
- директор ФСБ Бортников
- 1-й замглавы администрации Кремля Кириенко
- глава управления Кремля по внутренней политике Ярин
- полпред президента в Сибири Меняйло
-замминистра обороны Криворучко
- замминистра обороны Попов
- Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии