Ученые выяснили, что произойдет, если заболеть сначала гриппом, а потом коронавирусом Фото: Александр ГЛУЗ

Британские ученые выяснили, что люди, только что переболевшие гриппом, тяжелее переносят коронавирус. Исследование проводили профессора Джеймс Стюарт и Джулиан Хискокс из Института инфекционных, экологических и ветеринарных наук Ливерпульского университета

- Последовательное заражение вирусом гриппа, а затем SARS-CoV-2 показало явные клинические симптомы, которые были хуже, чем если бы заразились по отдельности этими болезнями, - к такому выводу пришли ученые. Их исследование опубликовано на портале bioRxiv.

По словам специалистов, последовательное заражение гриппом, а потом коронавирусом - основная причина тяжелой формы COVID-19. Это сильно влияет и на смертность.

Ранее академик РАН Евгений Шляхто назвал фактор, существенно повышающий смертность от коронавируса. По его словам, у пациентов с ожирением риск тяжелого течения COVID-19 повышается более чем в семь раз, а вероятность летального исхода возрастает почти в девять.