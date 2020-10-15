В девять раз повышающий риск смерти при коронавирусе фактор назвал эксперт Фото: Иван МАКЕЕВ

Риск тяжелого течения коронавирусной инфекции увеличивается почти более чем в семь раз у пациентов с ожирением, а вероятность летального исхода возрастает почти в девять раз. Об этом рассказал генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова Евгений Шляхто.

«Исход во многом ... связан с сопутствующими патологиями, и, в основном, с ожирением», - отметил эксперт, уточнив, что такие данные позволяют строить индивидуальную стратегию у каждого конкретного больного

Шляхто также рассказал и еще об одной проблеме, которая может оказать негативное влияние на течение заболевания. Речь идет о дефиците витамина D, который выявлен у 71,3 процента зараженных коронавирусной инфекцией, у 36,3 процента обнаружен тяжелый дефицит.

Напомним, ранее главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов рассказал о заболеваниях, которые осложняют течение коронавирусной инфекции, увеличивая риск госпитализации в шесть раз, а вероятность летального возрастает в 12 раз. Эксперт говорил о сердечно-сосудистых болезнях.