Собянин назвал цель новых мер против коронавируса в Москве Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, зачем нужно идентифицировать посетителей ночных клубов и баров столицы.

По словам московского градоначальника, новые меры против коронавируса призваны не допустить закрытия клубов и баров при дальнейшем росте числа новых заражений COVID-19. Идентификация посетителей позволит оперативно выявлять контактных лиц.

«Сами представители этих заведений обратились к нам, понимая, что они находятся первые в очереди под закрытие», - отметил столичный мэр в эфире телеканала «Россия 1».

Напомним, с понедельника, 19 октября, в Москве в качестве эксперимента вводятся чек-ины для входа в ночные клубы и бары в связи с распространением коронавирусной инфекцией. Доступ для работников и посетителей в развлекательные заведения, открытые с 0 часов ночи до 6 часов утра, будет возможен только при условии регистрации по номеру телефона.