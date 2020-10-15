Штрафы за отсутствие чек-инов и QR-кодов в клубах и барах Москвы: до 500 тысяч рублей

Бару грозит штраф от 300 тысяч до 500 тысяч рублей за игнорирование проверок QR-кодов посетителей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За последние недели коронавирус выдаёт антирекорды. Каждые сутки в столице выявляют почти 4 тысячи новых заражённых. Поэтому с понедельника, 19 октября, в Москве начинают действовать новые ковидные правила.

- С предложением обратились к столичным властям сами представители бизнеса, - сказал сегодня, 15 октября, на пресс-конференции первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк. - Вероятность заражения ковидом в ночных клубах, барах и на дискотеках выше, чем в ресторанах, театрах. Люди там находятся близко друг к другу, наклоняются к своим собеседникам, чтобы пообщаться, заказать напиток у бармена. Поэтому у посетителей должен быть шанс узнать, не общались ли они с заражёнными.

Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк. Фото: Иван МАКЕЕВ

Владельцы ночных развлекательных заведений столицы готовы первыми потестировать новинку.

- Ситуация складывается тревожная, - говорит ресторатор и глава компании Hurma Management Group Дмитрий Левицкий. - Мы представляем ночную индустрию. Нас закрывали на пике пандемии первыми. Нет смысла работать барам, если им нужно прекращать работу в 23.00. Мы предлагаем по опыту других стран, например, Норвегии, Кореи, запустить уведомительную систему регистрации посетителей с помощью QR-кодов. Ее можно использовать потом и в ресторанах, и кинотеатрах, и других заведениях.

Новые правила сейчас коснутся примерно 500 заведений. Как сообщил Алексей Немерюк, если в ночном клубе или баре не будут использовать QR-коды при входе после 19 октября, то бару грозит штраф от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

КОНКРЕТНО

Как это работает

1. На входе в ночной клуб, ресторан или театр каждый посетитель обязан с помощью специального терминала зарегистрировать свой номер мобильника, то есть зачекиниться.

2. Данные всех получивших регистрацию хранятся в единой базе заведения. Если среди побывавших за один день в клубе или театре окажется заражённый коронавирусом, то все остальные посетители считаются контактировавшими с ним.

3. Каждому из тех, кто зарегистрировался в один день с больным, придёт оповещение на мобильник с напоминанием сдать тест на ковид и ограничить личные контакты. То есть не разносить возможную заразу дальше.

5. Если у посетителя заведения нет смартфона, то он набирает короткий номер 7377 и получает код. Если он отказывается от "чекина", то его могут не пустить в здание.