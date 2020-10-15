В Москве за сутки умерли 54 пациента с коронавирусом Фото: REUTERS

За минувшие сутки на территории Москвы умерли еще 54 пациента, зараженные коронавирусом. Общее число летальных исходов от инфекции и осложнений после нее в российской столице достигло отметки в 5 850. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с пандемией в четверг, 15 октября.

Напомним, московский мэр Сергей Собянин сообщил сегодня, на удаленную работу уже перешли примерно миллион жителей столицы государства. Градоначальник отметил, что москвичи стали более ответственно относиться к соблюдению перчаточно-масочного режима.

С этой субботы в Подмосковье введут запрет на посещение баров, ресторанов и других развлекательных заведений по ночам в связи с распространением коронавирусной инфекции. Сергей Собянин объяснил, что эти меры призваны не допустить закрытия клубов и баров при дальнейшем росте числа инфицированных, а идентификация посетителей с помощью номеров телефонов поможет оперативно выявлять контактных лиц.