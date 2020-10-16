Врач назвал срок, когда коронавирус полностью исчезнет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Растущие показатели по заболеваемости коронавирусом, которые врачи наблюдают в октябре – это не последний вирусной активности. Такое предположение сделал врач-эксперт Тимур Пестерев. Он уверен, что предстоящей весной ситуация повторится, а возможно и не раз, после чего человечество подойдет к моменту, когда коронавирус исчезнет навсегда.

- По статистике уже можно сказать, что это второй подъем. Вышли в абсолютные цифры. Это связано и с сезоном. Осенью традиционно калькулируют эти вирусы, - рассуждает врач.

Он напомнил, что никто в медицинском сообществе не сомневался, что осенью произойдет рост заболеваемости. До выхода на пиковые показатели пройдет как минимум неделя- полторы.

- Потом плато, потом постепенное снижение, потом опять весной повышение. Закончится все это, когда будет коллективный иммунитет, либо вакцинирование населения будет проведено, — объясняет Пестерев ФАН.

Он полагает, что вакцина сможет избавить человечество от COVID-19. Через пару лет можно будет забыть о недуге.

- С той же «испанкой» во всем мире боролись 10 лет – с 1913 по 1923 год. Но прошло более века, наука не стояла на месте, уже сейчас объявлено о создании двух вакцин только в России, - отметил врач.

Тем временем глава Минпромторга Денис Мантуров подчеркнул, что в России производится 15 лекарственных препаратов, рекомендованных для лечения и профилактики коронавирусной инфекции. По трем из них освоен весь производственный цикл, включая синтез субстанций.

С марта российская промышленность увеличила мощности по производству медицинских масок более чем в 30 раз - до 19,5 млн штук в сутки, пишет "Российская газета".