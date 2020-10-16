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Стало известно о версии "российского происхождения" убийцы учителя во Франции

По информации одного из местных телеканалов, преступник мог быть рожден в Москве
Юлия КЕКОВА
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Стало известно о версии "российского происхождения" убийцы учителя во Франции

Стало известно о версии "российского происхождения" убийцы учителя во Франции

Фото: REUTERS

Преступник, который обезглавил учителя в пригороде Парижа, мог родиться в Москве. Об этом 16 октября сообщает телеканал BFMTV.

Отмечается, что предполагаемый убийца - чеченского происхождения, ему 18 лет. Эту информацию подтверждает его ник в соцсетях – «Чечен_270», действие аккаунта которого пока приостановлено из-за нарушений правил пользования платформой.

Кроме этого, известно, что мужчина ранее не попадал в поле зрения спецслужб и не фигурировал в досье радикализированных лиц.

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