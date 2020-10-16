Полиция застрелила мужчину, обезглавившего человека в пригороде Парижа Фото: REUTERS

В пятницу, 16 октября, в результате нападения в городе Конфлан-Сент-Онорин в пригороде Парижа был обезглавлен человек, ведется антитеррористическое расследование. Правоохранительные органы нашли подозреваемого, которым оказался 48-летний гражданина Алжира - в коммуне Валь-д`Уаз. Полицейские открыли по нему огонь, поскольку тот угрожал им нож

Правоохранители обнаружила обезглавленное тело мужчины около 17:00 (18:00 мск) недалеко от школы. Согласно данным источников в полиции, жертвой стал преподаватель истории местного учебного заведения, а подозреваемый - родственник одного из учеников.

Le Parisien сообщает, что на место преступления выезжают сотрудники Национальной антитеррористической прокуратуры, и глава ведомства Жан-Франсуа Рикар, для того чтобы установить, связано ли произошедшее с терроризмом. Кроме того, по данным издания, потерпевший недавно читал своим ученикам лекцию о свободе слова и демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда.

На место происшествия прибудет и президент Франции Эммануэль Макрон.