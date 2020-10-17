Видео удара по армянскому ЗРК С-300 показало Минобороны Азербайджана Фото: REUTERS

Азербайджанское министерство обороны показало видео удара по зенитному ракетному комплексе С-300, который принадлежит вооруженным силам Армении. Запись представители военного ведомства опубликовали на своем официальном сайте в субботу, 17 октября.

Когда именно и в каком районе был уничтожен атакованный армянский зенитно-ракетный комплекс не уточняется.

В свою очередь министерство обороны Армении сегодня объявило, что силы ПВО сбили три азербайджанских беспилотника в воздушном пространстве республики. Еще один летательный аппарат ВВС Азербайджана, согласно заявлению военного ведомства, был уничтожен в небе над Нагорным Карабахом.

Ранее азербайджанская сторона заявила об уничтожении армянского штурмовика СУ-25, однако в Минобороны Армении данную информацию опровергли.

Напомним, что конфликт в Нагорном Карабахе обострился в конце сентября этого года. Представители Армении и Азербайджана по приглашению российского президента прибыли в Москву для консультаций, в результате которым смогли достичь определенных соглашений - перемирия и обмена погибшими и пленными. Однако в скором времени стороны начали заявлять о нарушении условий.