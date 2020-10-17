Последние новости о конфликте в Нагорном Карабахе на 17 октября 2020: что происходит на границе Армении и Азербайджана

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На всей границе Нагорного Карабахе идут бои. Об этом сообщают официальные лица в Баку и Ереване. В социальных сетях множество сообщений о гибели военнослужащих Армении и Азербайджана.

АЛИЕВ РАССКАЗАЛ О СВОЕЙ ЗАДАЧЕ

"Наши войска подавили активность противника, и он понес большие потери. В результате предпринятых Азербайджанской Армией действий, на разных направлениях фронта было уничтожено и выведено из строя большое количество живой силы, 2 танка Т-72, 1 РСЗО БМ-21 "Град", 5 Д-30 гаубиц-пушек, 2 ЗСУ-23-4 "Шилка" и 8 единиц автомобильной техники противника с боеприпасами, - сообщает сайт Минобороны Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев поддерживает свои военных: "Доблестная Азербайджанская армия освободила села Хырманджиг, Агбулаг, Ахуллу Ходжавендского района. Да здравствует Азербайджанская армия! Карабах – это Азербайджан!".

"Моя главная задача – это оправдать доверие азербайджанского народа, сдержать те обещания, которые я давал на протяжении всех лет, что я нахожусь на этой должности. И вести страну по пути развития, обеспечить ее территориальную целостность", - заявляет Алиев.

АРМЕНИЯ ЖЕЛАЕТ ПЕРЕМИРИЯ

"Республика Армения подтверждает, что подразделения Вооруженных сил Армении и армии обороны Арцаха готовы соблюдать условия гуманитарного перемирия, подписанного в Москве 10 октября, а также применять согласованные механизмы мониторинга прекращения огня", - такое заявление на сайте Минобороны Армении появилось недавно.

Сайт Минобороны Арцаха также выступил с предупреждением: "В случае, если ситуация в указанном районе останется неизменной мы оставляем за собой право наносить разрушительные удары по Азербайджану, за которые ответят политики Баку".

"Армия Азербайджана продолжает проводить операции вдоль границы с Ираном, прикрывая таким образом государственную границу", - заявил начальник Главного управления оборонной политики и международного сотрудничества Минобороны Армении Левон Айвазян в беседе с военным атташе Посольства Исламской Республики Иран полковником Бахманом Садегиным.

"Мы настоятельно призываем международное сообщество, в частности ОБСЕ, обратиться к той стороне конфликта, которая избегает установления режима прекращения огня и необходимых механизмов проверки для поддержания режима прекращения огня", - заявила представитель Миноброны Армении Шушан Степанян.

ПРЕЗИДЕНТ АРЦАХА ВСТРЕТИЛСЯ С ДЕПУТАТОМ МИЛОНОВЫМ

"Дорогие сограждане, сегодня меня посетил член Государственной Думы РФ Виталий Милонов, член фракции Единая Россия (Единая Россия). Обсуждали ситуацию, созданную в регионе после азербайджанской - турецкой - террористической агрессии. Мы подчеркнули недопустимость действий, подрывающих стабильность региона, а также важную роль Российской Федерации в урегулировании конфликта и установлении прочного мира", - заявил президент Арцаха Араик Арутюнян.

- В этим сложные дни наши сердца с нашими братьями, вооруженное решение конфликта недопустимо. Мы очень надеемся, что мирное небо Арцаха будет надежно защищено от агрессии и никакие турецкие беспилотники более не унесут жизни. Земля Карабаха не по зубам бармалеям из ИГИЛ", - написал Милонов в своем блоге.

В ответ на этот визит Азербайджан внес Милонова в "черный список".