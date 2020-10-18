Власти Франции отказывались признавать беженцем подозреваемого в убийстве учителя в пригороде Парижа

Семье молодого человека, подозреваемого в убийстве учителя в пригороде Парижа, изначально было отказано в предоставлении статуса беженцев, однако позже суд отменил это решение, сообщает издание Point.

По данным журнала, семья подозреваемого переехала во Францию из чеченского села в 2008 году. Молодому человеку тогда было шесть лет. Власти Франции долго рассматривали их ходатайство о предоставлении убежища, но затем отказались предоставить подобный статус.

В 2011 году Национальный суд по вопросам права убежища отменил решение администрации и семья получила статус беженцев. Издание отмечает, что в случае продления отказа семье пришлось бы покинуть страну. В 2020 году, став совершеннолетним, подозреваемый в убийстве уже получил вид на жительство.

Источник издания заявил, что судебные власти вынудили государство предоставить статус беженца этой семье.

- Так как он получил государственную защиту в 2011 году, то и вид на жительство был ему выдан автоматически по достижении совершеннолетия, - отметил высокопоставленный чиновник в беседе с журналом Point.

Издание сообщило также, что отец подозреваемого работает в сфере безопасности и не знал о радикальных взглядах сына.